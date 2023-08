El análisis político: Todos arrinconan a Republicanos

Tras participar en la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, la expresidenta Michelle Bachelet, consideró que con las enmiendas de la oposición sí puede peligrar la ley de aborto en tres causales, afirmando que “puede haber la tentación rápidamente de tratar de considerarla inconstitucional”, agregando que “hay algunas enmiendas, no me he leído las mil, en particular me preocupan las enmiendas que tienen que ver con terminar con la paridad y también con los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, ya que no debiera haber retrocesos como este es un país”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo se refirió a los dichos que complican al Partido Republicano tras la presentación de las 1.092 enmiendas.

Para el editor político de Megamedia, “llama la atención, la postura antirepublicana de todos los que han acudido a exponer en la sala del Consejo y que desdibujan un poco el anteproyecto, pero ayer las declaraciones de Bachelet se suman a las de Evelyn Matthei sobre el voto femenino, ya que le enrostra a los Republicanos que el voto de las mujeres es fundamental para todas las votaciones, fundamentalmente para las presidenciales”.