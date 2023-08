El análisis político: Ministro Cordero, el abogado del gobierno

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, emplazó a la fundación Democracia Viva a restituir los dineros ordenados por el Minvu y aseguró que “con los fondos públicos no se juega”. En ‘Ahora es cuando’, el titular de la cartera de Justicia aseguró que “el caso de Democracia Viva es el símbolo de las irregularidades, el listado es de diez puntos de todo lo que no debiera suceder en este tipo de situaciones”, aunque advirtió que “hay que evaluar bien la situación que gira en torno a este caso porque no pueden pagar justos por pecadores”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, el editor político de Megamedia, Rodrigo Bravo, se refirió a los dichos del ministro Cordero que giran en torno al caso Convenios.

Para Bravo, “el ministro está ejerciendo un rol de abogado de La Moneda, en vez de ministro de Justicia, me cuesta hoy entender la agenda que está llevando desde de su cartera, me quedo con esa inquietud”.

De esa forma, puntualizó en que “no creo que haya un cambio de gabinete, se ve cada vez más lejana esa opción y genera incertidumbre qué es lo que pueda pasar al interior del gobierno”.