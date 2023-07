El análisis político: La figura del presidente Boric para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado

El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en medio de su gira en Europa, encabezando el encuentro empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lugar donde condecoró a Baltasar Garzón, destacando la “esperanza” que le dio a los chilenos con el procesamiento de Augusto Pinochet.

En la instancia, el mandatario fue entrevistado en Madrid por la emisora de radio Cadena Ser, donde se le consultó por la conmemoración del próximo 11 de septiembre y anunció que espera lograr un consenso en el país en relación al Golpe de Estado: “Todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de estado es inaceptable”. Estas declaraciones y la busca de un acuerdo común no cayeron bien en la oposición, específicamente en Renovación Nacional, ya que el parlamentario, Frank Sauerbaum, sentenció con que la bancada “no está disponible para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, el editor político de Megamedia, Rodrigo Bravo, se refirió a esta controversia que se generó nuevamente en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para Bravo, “la imagen de Salvador Allende y la conmemoración del Golpe de Estado son temas que se cruzan, donde el presidente Boric siempre ha sido crítico sobre la vulneración de los Derechos Humanos”. Asimismo, apuntó que en suelo nacional “la figura de Salvador Allende y Augusto Pinochet generan conflicto, no sólo políticos, sino que también ciudadanos”.

De esa forma, nuestro analista político sostuvo que “el mandatario tiene que hacer una bajada de lo que está viviendo en Europa sobre esto, porque no es el mismo pensamiento que ocurre aquí en Chile. Esta es una conmemoración que está llevando a una polarización histórica de nuestro país”.

A modo de conclusión, Bravo indicó que “estos hitos marcan al gobierno de turno, como lo fue con Sebastián Piñera en los 40 años de este suceso”.