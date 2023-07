El análisis político: Las destacadas declaraciones del presidente Boric en condenar la invasión de Rusia en Ucrania

El presidente Gabriel Boric, en su alocución en el plenario de la III Cumbre Celac-UE, se refirió a asuntos internacionales que ocurren en el mundo, señalando que “es fundamental ponernos de acuerdo en dos cosas: el respeto irrestricto de los derechos humanos, independiente del color del gobierno que esté en el poder. En ese sentido, me siento en el deber de decir que no son tolerables, no debieran ser tolerables en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de seis millones de venezolanos, que lo vemos en nuestra patria donde hemos acogido a más de un millón de ellos”.

De esa forma, el presidente Boric emplazó a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes se negaron a referirse a la intervención rusa a Ucrania como una invasión, criticando además la vulneración de Derechos Humanos: “Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania. Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, Rodrigo Bravo, se refirió a estas palabras del jefe de Estado, puntualizando en que “el presidente Boric tomó un rol de Jefe de Estado, distinto a lo que hizo con el juez Baltasar Garzón que parece más bien una postura personal. El mandatario tomó este rol para marcar puntos bastantes claros en la política internacional”.

Asimismo, sentenció que “con estos dichos y condenaciones el presidente logró controlar la agenda en materia internacional”.