El análisis político: ¿Fue bueno que el presidente condecorara a Baltasar Garzón?

El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en medio de su gira en Europa, encabezando el encuentro empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lugar donde condecoró a Baltasar Garzón, destacando la “esperanza” que le dio a los chilenos con el procesamiento de Augusto Pinochet.

En medio de su gira por Europa, el mandatario participó en una actividad con Garzón, indicando que “no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted le dio una esperanza no solamente a los chilenos sino a todo el mundo y que fue que puede haber justicia y vale la pena siempre seguir luchando por ella”, generando varias controversias en nuestro país, debido a que este es un tema que ha tomado bastante relevancia por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En la instancia, el mandatario fue entrevistado en Madrid por la emisora de radio Cadena Ser, donde se le consultó por la conmemoración del próximo 11 de septiembre: “Chile tiene problemas. No vengo aquí a venderles un cuento de país perfecto, porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen (…) heridas que aún no han sido cerradas y una desigualdad profunda, hay una herida abierta sobre la cual es necesario conversar, algunos han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si en tu país no ha habido justicia?”.

Asimismo, el presidente Boric anunció que espera lograr un consenso en el país en relación al Golpe de Estado: “Todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de estado es inaceptable”. Estas declaraciones y la busca de un acuerdo común no cayeron bien en la oposición, específicamente en Renovación Nacional, ya que el parlamentario, Frank Sauerbaum, sentenció con que la bancada “no está disponible para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada”.

En una nueva edición del podcast del ‘Análisis político’, el editor político de Megamedia, Rodrigo Bravo, se refirió al viaje del presidente Boric, como también al conflicto que se ha generado en la oposición producto del rechazo a la acusación constitucional contra el ministro Ávila:

Para Bravo, “el mensaje del mandatario Gabriel Boric quizás fue el correcto, pero la forma es el mal camino del presidente. Este tema de la conmemoración del Golpe de Estado está muy sensible y que unifique un texto para todos es bien difícil, por lo que sus dichos son bastante arriesgados”.

Problemas en Chile Vamos

El analista político también tuvo palabras para referirse al presunto quiebre que se produjo en Chile Vamos tras la acusación constitucional contra el ministro Ávila, asegurando que este “fracaso” pasó por dos aristas: “Nuevamente la diputada Cordero hizo un show y otra vez RN no fue capaz de tomar decisiones contra ella. Creo que se perdió el foco totalmente de fondo, al desviar la acusación por un tema de orientación sexual y no en que la educación está viviendo una crisis gigante y eso fue lo que pasó a segundo plano”.