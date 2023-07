El análisis político: La reaparición de Catalina Pérez y el futuro del caso Democracia Viva

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que abrió un sumario administrativo contra el seremi de esa cartera en el Maule, Rodrigo Hernández (RD), por presuntas irregularidades en convenios con una fundación. Recordemos que además de esto, está puesta en marcha una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y que aborda ocho traspasos de dinero realizados a fines del año 2022, por un monto total de 577 millones de pesos a la fundación Urbanismo Social.

Luego de toda esa polémica, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se refirió por primera vez al caso, donde aseguró que “No he cometido delito (…) Jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político”.

Tras esto, realizó un mea culpa “en mi primera declaración dije que esto era sólo un problema de dos hombres adultos, pero es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué. Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país y el daño que esto iba a causar, tanto a mí como al Gobierno del presidente Gabriel Boric y al proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué. Cometí un error de juicio”.

Para el editor político de Megamedia, Rodrigo Bravo, estas declaraciones “fueron interesantes”, agregando que “sus palabras dejan una noticia que tiene poco que ver con los datos y antecedentes judiciales que hay sobre la mesa y que el error juicio que ella señala, lo debe hacer toda la bancada de Revolución Democrática, desde el ministro Jackson hacía abajo”.

De esa forma, informó que “el tema que hay de fondo es que Pérez era más poderosa al interior del partido que el propio timonel de la bancada de RD, Juan Ignacio Latorre y esa es una crisis que él no sabe enfrentar por las redes de contacto que maneja la parlamentaria”.

Encuesta Cadem

La última encuesta Cadem, abordó, dentro de sus puntos, esta problemática, y ante la consulta: “¿Ud. Cree que el caso de la Fundación Democracia Viva responde a un error administrativo o corrupción?, un 86% de los encuestados contestó que esto responde a corrupción, mientras que un 11% a un error administrativo. Un 3% escogió no responder o no sabe.

En tanto, al ser preguntados sobre: “¿Ud. Cree que el problema de traspaso de fondos desde el Serviu a la Fundación Democracia Viva…?”, un 69% piensa que “es una práctica generalizada” y un 20% que “es un caso aislado en Antofagasta”. Un 11% no sabe/ no responde.