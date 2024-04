El Análisis Político: La responsabilidad política tras el triple homicidio en Cañete

En una nueva edición de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la crisis de seguridad que vive el país a raíz del triple homicidio de carabineros durante la madrugada del sábado 27 de abril en la comuna de Cañete, y la solicitud del Ministerio Público para aplazar la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que estaba fijada para el 7 de mayo.

Al analizar esta situación, Bravo expresó que “es muy injusto responsabilizar al Gobierno del presidente Gabriel Boric, pero le cabe algún grado de responsabilidad, como le cabe también al Parlamento y a las administraciones anteriores, quizás lo que uno empieza a sacar en limpio de lo que ocurrió esa noche y esa mañana es esta sensación de que el Estado está en conjunto trabajando. Ahora eso no deja de ser una ilusión momentánea lamentablemente, porque me tocó conversar con varios parlamentarios que asistieron a la región del Biobío junto al Presidente de la República, y varios me comentaron que no hicieron nada en términos prácticos de avanzar en algo”.

Pasando a otro tema, respecto de la posible postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Bravo apuntó a que “tendría más sentido que ahora”, considerando la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Volviendo al caso de Cañete, “la forma, uno le hace pensar que se asemeja mucho a lo que hemos visto por las noticias internacionales y las series de televisión, que son bandas de narcotráfico que marcan territorio de esta manera brutal (…) resulta paradójico las mismas frases del presidente Boric en Enade que hemos mejorado la situación en la macrozona sur”. De esta manera, “el grado de realismo y brutalidad de lo que vimos el fin de semana hace echar por la borda todos esos avances, lamentablemente, porque existen”.