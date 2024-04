El Análisis Político: Las frases y figuras que marcaron la Enade 2024

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó el día después del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024 y el balance de La Moneda.

Tras el encuentro entre el mundo público y privado, en donde diversas figuras expusieron sus discursos, tales como Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, el presidente Gabriel Boric y más, Bravo señaló que “en La Moneda se hace un balance positivo, pero yo me quedo con dos sensaciones, positivo desde lo que ellos consideran que se dieron buenas señales por parte del presidente Gabriel Boric para no quedarse en el conflicto y tratar de poner otros temas sobre la mesa. Hay un diagnóstico un poquito complicado en que el sistema político se comió al resto, y la coma después de la cuña, de vamos a aprobar una reforma al sistema político en este Gobierno, pero siempre las demandas sociales, en particular la reforma previsional, es prioridad, es una bajada que van a intentar reforzar estos días”.

Por otro lado, “en lo mediático, en el momento, es la ministra Patricia Bullrich la que se robó la agenda en gran parte de la jornada (…) no solo lo de Galvarino Apablaza, venía esta expectativa de que traía una información secreta relevante que daría a conocer al Gobierno chileno con antecedentes de los vínculos de Hezbollah en el norte de nuestro país”. Para Bravo, “puro sentido común y generalidades en la exposición de la ministra argentina, bastante de frases hechas para la galería (…) acá no había una clave para solucionar el crimen organizado que era un poco el foco de esta intervención, a diferencia de la intervención de la ministra del Interior que fue muy sólida entregando muchos detalles de lo que se está haciendo en materia de seguridad”.

Por último, respecto de la forma en la que el mandatario llevó a cabo su discurso, Rodrigo Bravo opinó que “el presidente Boric ocupó metáforas que no le funcionaron, no cautivó a ese público, la analogía y metáfora futbolera no entró nunca y hubo unos silencios bastantes incómodos, la mano en el bolsillo no ayuda mucho cuando uno está dando mensajes”. A pesar de aquello, el mundo empresarial valoró el anuncio de propuestas concretas que se espera que se concreten en su periodo de Gobierno.