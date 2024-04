El Análisis Político: Reforma al sistema político en segundo plano

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo se refirió al desayuno convocado por el presidente Gabriel Boric para conversar y responder preguntas de la prensa.

Consultado por lo que se queda de esta reunión, Bravo respondió que “con la forma, es muy novedosa, no sé si buena o mala (…) se da un contexto en el cual estaba muy latente la crítica a la falta de oportunidades de conversar con el Presidente de la República desde los periodistas”.

Saliendo de la forma y yendo al fondo del asunto, señaló que respecto de las críticas del alcalde Daniel Jadue, “él (Boric) dice que no conocía personalmente al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, que no es un criterio político en su designación, que no iba a polemizar con Daniel Jadue porque nunca ha tenido una relación personal”. Por otro lado, sobre Venezuela, Bravo señaló que “se manifiesta de alguna manera sorprendido por esta dualidad que se le ha encarado en la forma cómo ha enfrentado los conflictos con Argentina y Venezuela. Él reitera que como jefe de Estado ha habido una sola postura en materia internacional y da entender que ha tenido efectos positivos”.

Los temas que generaron mayor impacto fueron la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la reforma al sistema político. Respecto de esto último, “el Presidente dice que este no es el momento porque la prioridad es otra, y la prioridad es la reforma de pensiones. A mí me parece igual un poco injusto parte de la oposición decir que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo porque en términos de tiempos legislativos no da”.

Por último, siguiendo con lo anterior, Bravo destacó que “hay un grado de realismo de La Moneda en este tema particular, es darse cuenta que quizás es con ellos en el mando más posible avanzar en una reforma al sistema político”.