El Análisis Político: ¿Carolina Tohá como carta presidencial del oficialismo?

En un nuevo capítulo de ‘El Análisis Político‘, Rodrigo Bravo abordó la inquietud que abrió Diego Ibáñez en La Moneda al plantear la búsqueda de un candidato presidencial para el Frente Amplio.

Respecto del planteamiento del diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, Bravo expresó que “el momento pareciera ser tirado de las mechas, anticipado cuando todavía se debate en el oficialismo definiciones municipales y hay una agenda completísima que no logra avanzar, que se instale este tema, pero esta conversación se da en distintas esferas de la centroizquierda, no solo en sectores del Frente Amplio”.

Siguiendo con lo anterior, una opción podría ser “empujar la candidatura presidencial de Carolina Tohá, que pareciera ser un tema vetado para ella, para La Moneda y su entorno, pero no para ciertas figuras de la centroizquierda que consideran de suma necesidad que alguien como ella enfrente este desafío y no me extrañaría que en los próximos días hayan algunas reuniones secretas en torno a eso”. Sin embargo, las encuestas, como Cadem, crecen en la centroderecha, pero si uno observa las figuras de la centroizquierda y la suma a todas, no alcanzan a llegar al segundo lugar que mantiene actualmente José Antonio Kast.

Por el lado de la oposición, Bravo indicó que “en el escenario actual veo que hay un sinceramiento en las derechas o en las oposiciones, que cada vez es más explícito, José Antonio Kast y el Partido Republicano no busca alianzas con Chile Vamos ni con Demócratas (…) si esto fuera este año por supuesto que habría una primera vuelta con José Antonio Kast y el ganador de la primaria de Chile Vamos, que debería ser Evelyn Matthei”.

Pasando a otro tema, respecto de las municipales, “hay una real evidencia de que la UDI ha sido un partido que ha actuado lento en la definición municipal, que llegó a este momento sin candidatos, sin cartas potentes y eso es un enjuiciamiento que se le está haciendo a la directiva que encabeza Javier Macaya y María José Hoffman (…) el resultado se ve en concreto en lo que ocurrió en Santiago”. Esto último ya que existió una gran descoordinación para anunciar, oficialmente, a Mario Desbordes (RN) como su candidato a la alcaldía.