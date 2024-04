DF en Infinita: la historia detrás del “mayor pizzero de Chile”

En Lo Que Faltaba, en el marco de una nueva edición de DF en Infinita, Mateo Navas, subeditor de DF MAS, contó la historia de Marlon Huerta, a quien calificó como “el mayor pizzero de Chile”.

Esto porque Huerta, periodista de profesión, lleva décadas dedicado al rubro gastronómico, en específico, a trabajar y crear algunas de las grandes cadenas de pizza en el país en el tiempo reciente. “Partió trabajando en Telepizza, como un ejecutivo y después fue quien trajo Papa John’s a Chile. Después se la vendió a Nicolás Ibañez y fundó Melt Pizzas, una franquicia original que también vendió su participación. Y ahora está con otro emprendimiento: Under Pizza”, contó Navas.

En cada una de sus iniciativas, Huerta ha encontrado el éxito. Ahora, con Under Pizza, marca con la que ya ha inaugurado 20 locales, busca apostar por un modelo de pizzas que no incluye delivery, y sólo están disponibles en un tamaño. “Aquí es donde al señor Huerta le dicen: tú no eres muy original. En Melt, le copiaste el modelo a Papa Johns, y con Under Pizza, le estás copiando a Little Caesar’s. Pero así se hacen los grandes negocios”, explicó el periodista de DF MAS.

El éxito de Huerta no es casual, pues el rubro que escogió para explorar tiene varios elementos a su favor.

Navas explicó que “se vende mucha pizza en Chile. Está dentro de los cinco países donde más se consume pizza en el mundo. Por mes, los chilenos comen dos pizzas”. De hecho, el mismo Huerta aporta: “Come pizza por lo menos dos a la semana”.

