DF en Infinita: La Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos bajo la lupa

En un nuevo capítulo de DF en Infinita, Martín Baeza, periodista del Diario Financiero y DF MAS, abordó las razones por las que el Gobierno Regional Metropolitana tiene a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos ‘bajo la lupa’.

Para ponernos en contexto, Baeza explicó que “Bomberos es una institución jerarquizada” donde en la parte de más abajo están los voluntarios, luego las compañías con cada director, los cuerpos con superintendentes, finalmente los vicepresidentes regionales, quienes conforman la Junta Nacional, cuyo rol reside en “manejar las platas” que pueden venir de entidades públicas como privadas.

Este 5 de abril el Juzgado Civil de Santiago notificó al gerente general del banco BCI de una medida prejudicial precautoria mediante la cual se ordenó la retención de $550 millones de la cuenta corriente de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos. Esto se da tras una acción judicial iniciada por la empresa Ferexpo, proveedora de carros para la institución, quienes reclamaron el no cumplimiento de un acuerdo pactado entre ambos entes.

El problema se remonta a la pandemia, a la famosa crisis de los containers, donde muchas empresas empezaron a quedar sin materiales, lo mismo pasó con esta industria. En este contexto, “Ferexpo se había adjudicado una licitación por más o menos 12 millones de dólares que eran 26 órdenes de compra de carros bomba, de esas se habían cumplido recién cuatro, pero en las compañías de San Bernardo y San Fernando fue donde estuvo el problema. Cuando esta empresa tuvo problemas con proveedores, se atrasaron, los carros no llegaron, en un principio habían llegado a un acuerdo con la Junta que por la pandemia no se les iba a poner multa a los proveedores”. Sin embargo, el pacto no se respetó, por lo que posteriormente la empresa acusó a la Junta de que “borró con el codo el acuerdo” y les ofrecieron pagar solo el 50% del valor de los carros.

El rol del GORE Metropolitano

La demanda interpuesta por la empresa comenzó a escalar porque se hicieron otro tipo de acusaciones, el periodista del DF explicó que “la principal es que si ellos (Bomberos) le sacan una multa a un proveedor, ellos tienen que reintegrar esa multa a la entidad pública que les otorgó los fondos, en este caso, el Gobierno Regional Metropolitano dirigido por Claudio Orrego”. Aquí lo que se acusa es que esos fondos nunca se reintegraron. Sin embargo, la versión de la Junta Nacional es que “no ha llegado el momento de hacerlo todavía”.

Desde el GORE solicitaron el reintegro, pero la Junta decidió elevarla a Contraloría, por lo que se encuentran evaluando acciones jurídico-administrativas.