El Análisis Político: ¿Cómo reacciona la clase política ante la petición de desplegar a las FFAA por seguridad?

En un nuevo capítulo del análisis político, Rodrigo Bravo abordó la decisión de Evelyn Matthei de no ir a la reelección como alcaldesa de Providencia, el debate sobre el despliegue militar iniciado por el alcalde Tomás Vodanovic y la presidencia del Congreso.

En primer lugar, Bravo señaló que la decisión de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de no ir a la reelección en las próximas elecciones municipales, “yo creo que efectivamente está tomada”. Asimismo, en los últimos días “el foco ha estado puesto en Providencia con una crítica que se ha venido escuchando soterradamente desde Chile Vamos, del poco protagonismo que había tomado Evelyn Matthei en algunas cosas bastante emblemáticas”.

Siguiendo con lo anterior, Bravo consideró que la declaración de Tomás Vodanovic fue “un duro golpe que le ha dado la izquierda a Chile Vamos porque de alguna manera le quita el relato de la seguridad a la centroderecha y a los candidatos a alcaldes en la elección de octubre”. Sin embargo, Matthei se pronunció respecto de esto, “pone el foco en algo que los vuelve a su origen, son los mismos que condenaron el control que tuvo Carabineros, que acusaron violaciones a los Derechos Humanos”.

Dentro de esta crisis de seguridad y cómo enfrentarla, Bravo planteó que hay tres caminos: el inmediato sería el Estado de Excepción, pero que el presidente Boric no tiene en carpeta; el intermedio sería la reforma constitucional para que vía decreto el Presidente de la República pueda tomar la decisión y determinar que las fuerzas militares puedan colaborar en materia de seguridad, que no tiene votos. Esto ya que la centroderecha va al tema de fondo, que sería el camino largo, que con una ley de infraestructura y el proyecto de RUF que no están determinadas no tiene sentido que los militares salgan a la calle. Por lo tanto, “quedamos con una rimbombante solicitud”.

Pasando a las presidencias del Congreso, nos enfrentamos a dos escenarios: uno que es más inminente que es lo que ocurre en el Senado, porque Juan Antonio Coloma (UDI) ya renunció. Sin embargo, “el PPD está en un entuerto de aquellos” porque no todavía no se pone de acuerdo y la decisión estaría entre Pedro Araya y Ximena Órdenes. En ese contexto, “hay discusiones de poder dentro de la coalición, dentro del partido, que finalmente terminan por generar un grado de inestabilidad o de ingobernabilidad por parte del oficialismo que le hace bien mal al Gobierno”.

Por otro lado, en cuanto a la presidencia de la Cámara Baja, el presidente Gabriel Boric intervino señalando que respeten los acuerdos, “eso significa para algunos que le toca al PDG, pero para otros significa que le toca al PC”.