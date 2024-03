El Análisis Político: La solicitud de Tomás Vodanovic y el terremoto en La Moneda

En un nuevo capítulo del análisis político, Rodrigo Bravo abordó el impacto de la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de apoyo de militares para combatir la crisis de seguridad, y el proyecto de infraestructura crítica.

Luego de la solicitud del alcalde de Maipú para sacar a los militares a las calles, la frase del presidente Gabriel Boric sobre que estamos mejor que antes quedó borrada. En ese sentido, Bravo expresó que “cuesta mucho defenderlo, ese relato es muy cuestionable sobre todo en materia de seguridad”. Si bien hay cosas que han ido mejorando, ha habido mayores detenciones, funcionan los operativos policiales para desbaratar bandas y ha habido un cambio en el control, “la forma termina por generar un gran terremoto.”

Si bien la mayoría ha acogido la propuesta del alcalde, “tiene varios impactos lo de Tomás Vodanovic, en el Gobierno, si uno lo mira desde el punto de vista de Carolina Tohá y el Socialismo Democrático, de alguna manera siento que le descomprime el mensaje a La Moneda de avanzar en una línea que genera muchos ruidos en el PC y también en sectores importantes del FA. Si es el alcalde mejor evaluado y quizás la figura con mayor proyección del bloque quien plantea la necesidad para poder combatir la delincuencia y el uso de militares, entonces el relato podría, a ese sector, hacérselo un poco más fácil”.

Al analizar la solicitud del alcalde y viendo hacia el futuro, “uno podría condenar que Tomás Vodanovic está en campaña y que esto es un mensaje de campaña, no me extrañaría que haya estado en la ecuación, pero desde antes de que ocurriera esto ya la derecha no se atrevía a competirle con una carta fuerte en Maipú porque es muy probable que gane en la reelección”. Por lo tanto, cree que “es un golazo como figura”, pero también “puede ser un momento o un punto de inflexión en el tono que el gobierno va a intentar conducir este segundo tiempo del cual el presidente ha intentado remarcar en su gira ya de tres días en la región del Maule”.

Con todo esto, el Gobierno “le va a poner acelerador” al proyecto de infraestructura crítica a raíz de este mensaje del alcalde Vodanovic y seguramente “con un piso distinto (…) se dar por superado o se intenta dar por superado una traba que era esencial en el avance del gobierno del presidente Gabriel Boric que es el componente ideológico de un sector político que en materia de seguridad ponía bastante reparos o al menos una visión distinta de cómo enfrentar el control la delincuencia”.