Todo lo que debes saber sobre cómo detectar de forma segura y a tiempo el Covid-19

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó este jueves 3 de febrero 35.197 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 23,06% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 137.013 exámenes, PCR y test de antígeno.

Esta cifra es la más alta desde que comenzó la pandemia el 3 de marzo de 2020. De la mano, aumentan la cantidad de personas con contactos estrechos y con esto, la incertidumbre de conocer si padecen o no el virus.

A partir de una nota de Fast Check te contamos cuáles son los test que sirven para detectar si estas contagiado, cuáles son sus indicaciones y algunas opiniones de expertos.

¿Cuáles son los test para diagnosticar correctamente el Covid-19?

Primero, hay que hacer la mención de que no todos los test sirven para detectar el virus. Sin embargo, se pueden distinguir dos tipos las pruebas: las que hallan si existe infección en el momento que se realiza el examen y las otras que revelan la respuesta inmune del virus, es decir, si tenemos anticuerpos para combatirlo.

El test PCR y las pruebas de antígeno sirven para detectar si estás infectado con Covid-19 en el momento en que te realizas el examen.

A diferencia de muchas otras pruebas, las de PCR pueden encontrar signos de una enfermedad en las fases más tempranas de la infección. Otras pruebas pueden no detectar los primeros signos de la enfermedad porque no hay suficientes virus, bacterias o patógenos en la muestra, o porque su organismo no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar una respuesta de anticuerpos. Es importante mencionar que el test PCR suele realizarse, a través de muestras de exudado nasofaríngeo (nariz), pero también se puede realizar por medio de muestras de saliva.

Las pruebas serológicas o de anticuerpos detectan la respuesta inmunológica que tiene la persona frente al virus: Su principal función es identificar la proteína de un virus en el momento que la persona ya se encuentra contagiada.

En este sentido, según The Conversation “los antígenos son sustancias que hacen que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria, desencadenan la generación de anticuerpos. Entonces, estas pruebas utilizan anticuerpos fabricados en laboratorio para buscar antígenos del virus SARS-CoV-2”.

Frente a esto, este examen se puede tomar a través de muestras se secreciones nasofaríngeas o de saliva. Pero la principal diferencia con el PCR es la demora de los resultados. El test de antígeno puede demorar 15 a 30 min y el PCR horas o días.

Test de antígeno en casa

De igual manera, es importante mencionar que hay test de antígeno que se pueden realizar en casa para un autodiagnóstico de Covid-19, de acuerdo a lo señalado por Fact Checking e información de expertos.

De acuerdo a Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio Farmacéutico, estos tienen un uso muy similar a “un test se embarazo, se consiguen en farmacias y se deben seguir las instrucciones tal como lo indica el folleto de uso”.

“Son altamente útiles por lo que el margen de error es bajo. El problema puede darse en que la muestra no este bien tomada en casa. Por ello es relevante seguir las instrucciones tal cual se indican en el folleto de uso”, confirma.

Además, la experta explica que solo los laboratorios o establecimientos de salud pueden comunicar a la autoridad sanitaria los resultados positivos, por lo que si una persona se realizó un test de antígeno en casa y le salió positivo debe acudir a un centro de salud para que lo notifiquen.

¿Qué dice el ISP?

“Si un test de antígenos resulta positivo significa que hay infección, no obstante, estas pruebas en días de inicio (1-3) y luego del 7 día de infección tienen una muy baja sensibilidad, es decir, pueden ser negativas, porque aún no se produce una infección mayor, con producción necesaria de antígenos. Las pruebas de antígenos pueden ser muy específicas para el virus, pero no son tan sensibles como las pruebas de PCR molecular”.

“Es por esto, que existe una mayor probabilidad de falsos negativos, por lo que los resultados negativos no descartan la infección y de ahí la importancia de que la realización sea supervisada y dentro de un contexto controlado como apoyo y no como diagnóstico”, confirmó el ISP.

En esta misma línea, la presidenta del Colegio Farmacéutico sostiene que “la prueba más efectiva sin duda alguna es la PCR que se realiza en laboratorio. Sin embargo, hoy la tecnología está avanzando poniendo a disposición los test rápidos de antígeno, estos son útiles para determinar una conducta responsable de quien obtenga un posible resultado positivo”.

¿Cuál es la recomendación?

Desde el Ministerio de Salud sostienen que “las personas con resultado del test de antígenos positivo, deben ser consideradas como caso confirmado e implementar las medidas de aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud”.

“Sin embargo, un resultado negativo del test de antígenos. En contexto de una alta sospecha clínica, NO descarta la enfermedad. En este caso, las personas deben ser derivadas para la realización de un examen de PCR, o bien, si esto no es posible, iniciar las medidas de aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud”, concluyen.