La Agencia Europea de Medicamentos aprueba la píldora anticovid del laboratorio Pfizer

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la píldora anticovid del laboratorio Pfizer y se convierte en el primer tratamiento vía oral contra el Covid-19 autorizado por la Unión Europea (UE).

La Agencia “recomendó autorizar el Paxlovid para el tratamiento del Covid-19 en los adultos que no necesitan asistencia respiratoria, pero que presentan un riesgo de que la enfermedad se agrave”.

Además, informó que el “Paxlovid contiene dos principios activos, PF-07321332 y ritonavir, en dos comprimidos diferentes”.

El primer principio activo “funciona al reducir la capacidad del SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) para multiplicarse en el cuerpo, mientras que ritonavir prolonga la acción de PF-07321332, lo que le permite permanecer más tiempo en el cuerpo a niveles que afectan la multiplicación del virus”, argumentó EMA.

En este contexto, para aprobar la píldora “el EMA evaluó los datos de un estudio en el que participaron pacientes con Covid-19 que mostró que el tratamiento con Paxlovid redujo significativamente las hospitalizaciones o muertes en pacientes que tenían al menos una afección subyacente que los ponía en riesgo de sufrir coronavirus grave”.

Finalmente, se concluyó que “el análisis se realizó en pacientes que recibieron Paxlovid o placebo (tratamiento ficticio) dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas de Covid-19 y que no recibieron, ni se esperaba que recibieran, tratamiento con anticuerpos. Durante el mes siguiente al tratamiento, el 0,8 % (8 de 1039) de los pacientes que recibieron Paxlovid estuvieron hospitalizados durante más de 24 horas, en comparación con el 6,3 % (66 de 1046) de los que recibieron placebo. No hubo muertes en el grupo de Paxlovid y 9 muertes en el grupo de placebo”.

