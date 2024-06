Rafaella Fornazzari de DG Medios asegura que una segunda fecha de Paul McCartney dependerá de la respuesta del público

En Lo que Faltaba, la media manager de DG Medios Chile, Rafaella Fornazzari, conversó sobre la exitosa primera preventa del concierto de Paul McCartney, fijado para el próximo 11 de octubre, y que será su quinta visita en el territorio nacional.

El ex beatle se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, generando dudas sobre por qué no será en el Estadio Nacional de Ñuñoa, que tiene mayor capacidad. Respecto a esta decisión, Fornazzari sostuvo que “el día del show, el Estadio Nacional no está disponible porque tienen actividades deportivas. Está el interescolar, y el día anterior hay un partido de fútbol de la selección, entonces eran muchos los factores con los que nosotros no podíamos trabajar en el Estadio Nacional. Esa era la única fecha en la que podíamos tener a Paul McCartney en el país, entonces decidimos tenerlo en el recinto que venía en capacidad, que en este caso es el Estadio Monumental. Y también se crea un poco este juego de Paul McCartney, que está coleccionando recintos importantes en nuestro país”. Y en la misma línea, añadió que “ahora sentimos que está desbloqueando una nueva etapa, o está coleccionando una nueva laminita en el álbum de recintos de nuestro país, que es el Estadio Monumental el 11 de octubre”.

En cuanto a la posibilidad de un segundo concierto, la media manager de DG Medios afirmó que “es la pregunta que todos se están haciendo. Siempre va a depender de la respuesta del público, si son ventas que son explosivas, se comunica a management y al artista. Se dice que en x cantidad de minutos o de horas, se vendió cierta cantidad de tickets, o lo que estaba dispuesto para la preventa. Y en este caso, la preventa estuvo súper buena”.

Por último, sobre lo que se puede esperar de esta nueva visita, Fornazzari indicó que “obviamente que va a apelar a la nostalgia, que va a tocar repertorio de los Beatles y de Wings, pero él siempre está innovando”.