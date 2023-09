Daniel Johnson de Paz Ciudadana: “Que disminuyan los homicidios no significa que haya menos presencia del crimen organizado”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygCBKcDLAlo","duration":"00:16:01","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f406d7adc2a5e4b322e8dedacc474626.mp4"}]}

El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se refirió a la situación del crimen organizado en Chile.

El gobierno confirmó que la prioridad de la Ley de Presupuesto 2024 estará centrada especialmente en la seguridad, una materia que es la principal preocupación de los chilenos. De acuerdo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, este tendría un foco importante en “la fiscalía, las cárceles” y en la “prevención del delito con jóvenes”.

Respecto del panorama actual que vive el país en esta materia, Daniel Johnson afirmó en Infinita ante el aumento de algunos delitos que: “Es imposible pensar que las organizaciones delictuales se instalarán de la misma forma en Chile. Somos un país completamente diferente a los otros”, deslizó.

Además, criticó la forma en que se lleva a cabo el trabajo de prevención del delito. “¿Por qué vemos que los subsecretarios de Prevención del Delito se sacan fotos con los decomisos? Deberían estar avergonzados, por que si hay un decomiso, no pudo prevenir un delito”, expresó. Asimismo agregó que: “La persecución del delito se come a la prevención del delito por que no tenemos la capacidad dentro del Ministerio para monitorear cuáles son las necesidades del sistema”.

Finalmente, aclaró lo que dicen algunos números. “La disminución de homicidios no significa necesariamente que esté disminuyendo el crimen organizado en Chile. Las organizaciones criminales necesitan los homicidios, pero no les gustan”.