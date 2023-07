Paro de Profesores: ¿Cómo inició la movilización y cuáles son las peticiones urgentes del gremio?

Entre las demandas destaca el agobio laboral docente, la deuda histórica y el problema de la violencia en los establecimientos educacionales.

A las 07:00 horas de este miércoles, se dio inicio al paro nacional de profesores de 24 horas convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, con el objetivo de que el Gobierno cumpla con las demandas del gremio.

Esta paralización de actividades contempla que se realicen actos, marchas o acciones afines en reemplazo a las clases, y se espera que participen cerca de 120 mil profesionales en todo el país y que se suspendan las clases en al menos 5.039 establecimientos municipales dependientes de los Servicio Locales de Educación Pública. Pero además, varios colegios particulares subvencionados anunciaron que podrían unirse a la paralización.

En específico, el gremio de profesores busca que el Presidente Gabriel Boric cumpla con su palabra y que el Gobierno entregue una respuesta concreta al petitorio docente que se entregó a finales de junio a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

El petitorio cuenta con ocho demandas específicas y urgentes:

Reparación de la Deuda Histórica.

Pago del Bono de Retiro.

Pago de mención a los profesores y profesoras educadoras diferenciales.

Reforma a la jornada escolar completa.

Pago del Bono de Retiro después de junio del 2024.

Acabar con la doble evaluación docente.

Terminar con el agobio laboral.

Realizar el Congreso Curricular.

Según declaró el presidente del colegio, Carlos Díaz, todas estas demandas son puntos que están mencionados en el programa de Gobierno de Gabriel Boric, por lo cual espera que se resuelvan luego. Además el gremialista emplazó al Presidente, pidiéndole coherencia en sus acciones al recordarle que anteriormente él mismo participó en manifestaciones junto al Colegio.

Además, Díaz indicó que si bien el Gobierno ha conversado con el gremio, este no escucha, razón por la cual los profesionales de la educación se vieron obligados a iniciar el paro. Es por esto mismo que mencionó que si no se dan respuestas concretas a lo que se exige con este paro de profesores, se realizará un segundo paro docente durante los primeros días del mes de agosto. Esta nueva movilización tendría una duración inicial de 48 horas, aunque no se descarta que se vuelva indefinida, y contempla un viaje hasta el Congreso en Valparaíso para que los diputados y senadores tomen cartas en el asunto.