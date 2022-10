Renunció la primera ministra británica, Liz Truss: Estuvo 45 días en el cargo

Tras haber asumido el 6 de septiembre pasado, Elizabeth Liz Truss renunció en medio de una polémica y tras sólo 45 días en el cargo.

Desde 10 Downing Street, Truss afirmó que a pesar de que había dicho que no iba a renunciar: “Sin embargo, reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. Por tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador”.