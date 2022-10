Gimnasia-Boca: Violentos incidentes y represión policial en suspendido duelo dejan a 1 fallecido

La violencia vuelve a enlutar al fútbol. Enfrentamientos entre hinchas y la policía no solo provocaron la suspensión del duelo entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima en La Plata, Argentina, sino que además dejaron el saldo preliminar de un hombre fallecido. Las portadas al otro lado de la cordillera reflejan la rabia de estar lamentando, una vez más, una tragedia sin sentido y evitable en un estadio.



Todo comenzó con disturbios ocurridos fuera del estadio, en donde hinchas denunciaron que las puertas del recinto fueron cerradas cuando personas todavía trataban de hacer su ingreso. Ante el descontento y desmanes de los hinchas, según reportes de Olé y Clarín, la fuerza policial en la zona inició fuertes maniobras represivas, incluyendo el uso de gas lacrimógeno que llegó hasta la cancha y obligó a detener el partido a tan solo 9 minutos del pitazo inicial.

Posteriormente los disturbios se trasladarían a la propia cancha, con duros choques entre la policía y los hinchas, con las fuerzas del orden disparando balas de goma y aumentando el uso de gas. Incluso un camarógrafo de TyC Sports recibió tres balazos de los uniformados cuando registraba la situación para la televisión. Acorde a lo informado por Olé, el incidente gatillante de la parte más fuerte de los desmanes habría sido el empujón de un oficial de policía a una menor de edad.

no boludo, es lo más gatillo fácil que vi en mi vida pic.twitter.com/9lpYB6j2Lz — ALIEN👽 (@aliendro1902) October 7, 2022



En medio del caos falleció César Regueiro, hombre de 57 años, quien sufrió un paro cardiorespiratorio a las afueras del estadio y que murió cuando era trasladado en ambulancia al hospital, según revelaron las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, acusó a la organización del partido de haber vendido más entradas de lo que resistía el estadio de Gimnasia, aunque también adelantó que habrá una investigación sobre el actuar policial en la zona:

“Lo que pasó fue lo de siempre cuando se venden entradas de más y después pasan estas cosas… Entonces somos nosotros quienes debemos tratar de controlar la situación. Por eso después abriremos una investigación para determinar que fue lo sucedido”.

Además agregó:

“La Policía no tendría por qué hacerse cargo de esto si los clubes venden entradas de más… Con esto no quiero decir que la Policía no tiene responsabilidad en lo que pasó. No. Se va a investigar el accionar policial. La responsabilidad es del que organiza el espectáculo. Acá fueron atendidos cinco o seis policías heridos”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, removió tanto al jefe del operativo en el Estadio como a los policías identificados que pasaron de él. Algunos llaman a la renuncia también del propio Berni.

Los planteles de los equipos pudieron abandonar el estadio recién 2 horas después de la suspensión. No se sabe cuándo se retomará el juego.