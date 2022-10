EE.UU: Presidente Joe Biden perdona a todos los condenados por posesión simple de marihuana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que, mediante una orden ejecutiva, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana. ¿La razón? comenzar a tomar los pasos necesarios para despenalizar el cannabis.

”Como he dicho antes, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Hoy, estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido. Permítanme exponerlos”, escribió a través de un hilo de Twitter.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.

Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.

