Roger Waters: La postura incondicionalmente prorrusa que le trae problemas al ex Pink Floyd

La ciudad polaca de Cracovia canceló los conciertos del músico y compositor británico, George Roger Waters, cofundador de la banda rockera Pink Floyd, debido a su postura de simpatía hacia Rusia en su invasión y guerra contra Ucrania.

El concejal polaco cancela los recitales del rockero

Así lo dijo el pasado lunes el concejal local, Lukasz Wantuch, quien invitó al cantante a visitar Ucrania con él para ver el alcance real de los crímenes rusos.

En ese contexto, Wantuch informó que la ciudad es propietaria del estadio donde se habían programado 2 conciertos de Waters para abril, antes de que fuesen cancelados. Por eso, manifestó que no tolerará que su espacio sea utilizado por un artista que ”difunde ideas objetables para la mayoría de la gente en Polonia”.

Sin embargo, accedió a que Waters fuese libre de actuar en un lugar privado si así lo desea.

”Él no se da cuenta de la verdad”, dijo Wantuch a The Associated Press. ”Él no entiende lo que está pasando en Ucrania”.

De esta forma, los medios polacos informaron, el pasado sábado, que los conciertos fueron cancelados por la misma gerencia de Waters, en reacción a las protestas por sus puntos de vista; a lo que Waters acudió a sus redes sociales para negarlo.

La versión de Roger Waters

Según consigna Futuro; el cantante, mediante su cuenta oficial de Facebook, ”desmintió” haber cancelado las fechas a causa de su gerencia. Asegurando que ”no lo hemos hecho”.

Waters afirmó que la decisión de los concejales se debe a sus esfuerzos de ”animar a todos los implicados en la desastrosa guerra de Ucrania. Especialmente los Gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, para buscar una paz negociada”.

Así, agregó que la cancelación significa para él una ”triste pérdida”, ya que ansiaba compartir su ”mensaje de amor” con los fans polacos, calificando el hecho como una ”censura draconiana”.

¿Cómo ha simpatizado el cantante con Rusia?

Cabe mencionar que la estrella de rock siempre ha sido crítico con la condición humana y muchas de sus opiniones han estado en el centro de su arte. De hecho, en su álbum The Wall, exploró el conflicto de la guerra y sus consecuencias a nivel personal.

En esa línea y en una entrevista en particular, Waters se opuso a la noción de que Estados Unidos sea un libertador, mencionando que Estados Unidos y la OTAN eran responsables de alimentar el conflicto en lugar de alentar a Volodymyr Zelensky a negociar y poner fin a la horrible guerra.

Asimismo aseguró que la guerra de Ucrania comenzó en 2008 y que todo ha sido una acción y reacción constante de la OTAN empujando hacia las fronteras con Rusia, y no reconociendo lo acordado cuando Gorbachov negoció la retirada de la URSS de Europa del Este.

En la conversación, incluso se puso del lado de China, diciendo que Taiwán es parte de China y que ha sido así desde 1948. Pero no solo eso, sino que también refuerza su punto al decir que la comunidad internacional aprueba esa idea.

Revisa le entrevista aquí:

Waters culpó a Ucrania de la guerra

La polémica no termina ahí, puesto que, a inicios de septiembre, el famoso rockero escribió una carta abierta a la primera dama ucraniana, Olena Zelenska.

En el escrito, culpó a los ”nacionalistas extremistas” de Ucrania por haber ”puesto a su país en el camino de esta guerra desastrosa”. También criticó a Occidente por suministrar armas a Ucrania, y culpó a Washington en particular.

Asegura estar en una lista de asesinatos de Ucrania

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Roger Waters fue consultado por sus creencias políticas.

La conversación contiene una serie de declaraciones incendiarias, incluida su creencia de que los crímenes de guerra rusos en Ucrania son ”mentiras, mentiras, mentiras” alimentadas por la ”propaganda occidental”.

Él dice: ”No olviden que estoy en una lista de asesinatos apoyada por el gobierno ucraniano. Estoy en la jodida lista, y han matado gente recientemente… Pero cuando te matan, escriben ‘liquidado’ en tu foto. Bueno, yo soy una de esas malditas imágenes”.

Acto seguido, Waters continuó culpando de la guerra a OTAN -como la hecho desde siempre- y a las fuerzas occidentales, en oposición a las políticas expansionistas de Putin.

”Es una guerra innecesaria. Y esas personas no deberían estar muriendo. Y Rusia no debería haber sido alentada a invadir Ucrania después de que intentaron evitarla durante 20 años sugiriendo medidas diplomáticas a los gobiernos occidentales”, espetó Waters.