Gobierno confirma que proyecto de aborto no será ingresado este año y rechaza dichos de diputado Urruticoechea

La ministra y vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reflexionó sobre las declaraciones que emitió anoche la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en entrevista con Tolerancia Cero, donde aseguró que la administración de Gabriel Boric estaría trabajando en una propuesta de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

¿Qué dijo la ministra?

En ese contexto, la vocera Vallejo abordó el tema tras la polémica que generó, explicando que se intentó ”instalar una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ayer en la noche”.

”Primero, no olvidemos de dónde surge este debate y quisiera poner en contexto del por qué estamos hablando de la interrupción del embarazo. Esto surge por las aberrantes declaraciones de un parlamentario de ultraderecha, del diputado Urruticoechea”, precisó.

”Trató de instalar con una misoginia preocupante que las mujeres no se desviolaban y pretendió a través de una iniciativa hacer retroceder en las conquistas que hemos tenido las mujeres”.

Sobre esto último se refiere a los dichos del diputado republicano Cristóbal Urruticoechea, quien presentó una iniciativa parlamentaria para derogar el aborto en 3 causales, asegurando que no era la forma que debía tener una mujer de lidiar con un embarazo no deseado ante violación, puesto que -según él- ”una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”.

“En ese contexto”, continuó Vallejo. ”La ministra fue muy clara en decir que como Gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país”.

”Ningún demócrata en nuestro país, en pleno siglo XXI, puede oponerse a que se abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos”.

Así, sostuvo que la administración de Boric, mediante la ministra Orellana, abrió un espacio de diálogo sobre como avanzar en un compromiso ”programático, a propósito de declaraciones que son condenables y repudiables de un parlamentario de ultraderecha”, remarcó.