Brasil: Las razones que explican el desempeño de Bolsonaro y la ventaja de Lula

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil fue un evento infartante que mantuvo a gran parte del mundo atento a los cómputos oficiales. Se trató de un hito electoral que congregó más del 90% de los votos y que dio cuenta de la campaña más polarizada de los últimos tiempos.

Resultados sorprendentes; el recuento de los votos resultó mucho más parejo y apasionante de lo que esperaban los expertos, pues las encuestas pronosticaban a Lula como favorito indiscutido, adjudicándole hasta 14 puntos de brecha en los sufragios.

De hecho, los sondeos de opinión más recientes le daban a Lula una ventaja abrumadora. El último sondeo de Datafolha que se publicó el sábado, entregó una ventaja de 50% a Lula en contraste a un 36% para Bolsonaro; teniendo en cuenta los votos válidos, tal como funciona el sistema electoral de Brasil.

¿Cuáles fueron los resultados?

Sin embargo y según los votos contabilizados, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva logró 48,33% de los votos, en cambio, el actual presidente ultraderechista y candidato, Jair Bolsonaro, obtuvo un 43,28%. Es decir, una diferencia de más de 4 puntos, muy lejos de los 14 proyectados.

En tercera posición se ubicó Simone Tebet, con 4,17%, y cuarto lugar lo tuvo Ciro Gomes con 3,05%.

Con este giro de acontecimientos, ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre, una fecha de alta expectativa ya que el pronóstico para Bolsonaro se ve mucho mejor de lo esperado.

Desempeño de Bolsonaro

Según expertos, existen diversos factores que pueden explicar los sorpresivos resultados. Se trató de una elección muy polarizada que, a pesar de que ambos candidatos presidenciales tienen altas tasas de rechazo, dio cuenta que la adhesión a Bolsonaro es mayor de lo que decían las encuestas previas, las cuales posicionaron a Lula como ganador seguro.

La preferencia por Bolsonaro se vio reflejada en varias manifestaciones callejeras de las últimas semanas, movimientos que el mismo presidente impulsó y donde aprovechó de tomar símbolos nacionales a su favor, como la bandera y la camiseta de la selección brasileña de fútbol.

Lo que mucho se elogia de Bolsonaro es su manejo de la economía, el crecimiento, la inflación y la pobreza, temas relevantes en Brasil.

Este es un factor que pesa y afecta mucho en cuanto a las decisiones electorales, ya que Bolsonaro ha logrado revertir una economía en picada que está a punto de crecer un 2,7% , y la inflación se está desacelerando. Aparte, ha habido una rebaja del 40% en el precio de combustibles, por recorte de impuestos.

Asimismo, según consigna Ex-Ante, la política liberal implementada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, provocó resultados importantes, como por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, la privatización de la empresa estatal de electricidad, y la búsqueda de inversionistas privados en infraestructura y saneamiento básico. En ese sentido, ahora Petrobras es manejada con un criterio profesional.

Puntos en contra para el actual presidente y la ventaja de Lula

Al contrario, uno de los temas que más críticas le ha hecho llover a Bolsonaro ha sido su reacción y posterior manejo de la pandemia por COVID-19 en Brasil, una enfermedad que contagió a casi 35 millones de brasileños y que dejó 700 mil muertos.

Dentro de las polémicas, Bolsonaro calificó el virus como una ”gripecita”, consultado por las miles de muertes dijo: ”¿Y? Lo siento, ¿qué quieres que haga? Soy Mesías pero no hago milagros”, generó información falsa sobre las vacunas al impulsar la idea de que te convertirías en caimán, etc. Incluso, promocionó remedios no oficiales contra el virus y eligió minimizar la preocupación ante el Covid para no perjudicar la economía.

¿Qué hizo Lula da Silva por Brasil durante sus gobiernos?

Recordemos que Lula da Silva no es extraño para la ciudadanía brasileña, puesto que fue presidente en 2003 y 2010.

Según AS: ”En 2003 se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño salido de la clase obrera, después de tres tentativas electorales frustradas, y obtuvo un enorme prestigio internacional como cabecilla del ‘milagro’ económico brasileño. Este logró la reelección después de haber superado el escándalo del “Mensalao”, una millonaria contabilidad ilegal montada por el PT para comprar el apoyo de congresistas. Este dejó el poder con 87% de opiniones favorables”.

Durante su primer gobierno, Lula emprendió reformas pragmáticas que garantizaron la modernización y desarrollo del país, sin salirse de la economía del mercado. Así, consiguió un importante crecimiento en el PIB y la reducción del desempleo.

Además, puso en marcha programas sociales como Hambre Cero o Bolsa Familia, que ayudaron a sacar de la pobreza a 30 millones de personas en menos de 1 década. Sin embargo, no estuvo exento de críticas.

En 2006 consiguió la reelección y se impuso en una segunda vuelta contra el socialdemócrata Geraldo Alckmin. En su segundo mandato, Lula confirió un nuevo estatus a Brasil en el panorama geopolítico. De esta forma, se alineó con grandes potencias emergentes.

La crisis financiera de 2008 no golpeó tan fuerte a Brasil como a los países occidentales, lo que hizo que tomara un puesto y desbancara a Reino Unido como sexta economía mundial.

Citando a Cadenaser, ”Lula abandonó la presidencia con un 80% de aprobación y convertido en un referente internacional en la lucha contra las desigualdades. Aquel niño que abandonó los estudios para poder llevar dinero a casa era, ahora, doctor honoris causa por cinco universidades, había recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y fue nombrado ciudadano de honor de París”.