”No me arrepiento”: Diputado Urruticoechea reafirma sus dichos sobre que una mujer no se ”desviola”

Durante la jornada de ayer y a raíz de un proyecto que busca derogar el aborto y aumentar las penas por su práctica; el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, emitió una frase repudiable que dio paso a una lluvia de críticas en su contra.

¿Qué dijo el diputado?

El republicano expresó lo siguiente:

”No hay razón alguna para permitir el aborto en Chile, ni en una o tres causales. Hay múltiples formas de salvar la vida que se engendra dentro del vientre de una mujer que ha sido violada, tal vez una de las causales con más lógica para algunos. Al violador todas las penas que existen y más, pero al inocente, vida”, comenzó su argumento.

”Por lo demás una mujer que ha sido violada y aborta, no se ‘desviola’ ni física ni moralmente”.

Urruticoechea reafirma sus dichos

Hoy, en el matinal Contigo en La Mañana de CHV, al ser cuestionado por la periodista Monserrat Álvarez, el diputado descartó arrepentirse de sus dichos, incluso, los reafirmó.

“No me arrepiento. Una mujer que ha recibido el daño de una violación no va a mejorar ese crimen abortando”, repitió.

Profundizando su idea, agregó: ”El aborto no va a producir que esa mujer no sufra ni el trauma ni los dolores de haber sido violada y es a eso lo que apunta esa frase (…) Una mujer que lamentablemente ha sufrido uno de los crímenes más horrorosos, abortando no va a superar este crimen“.

En cuando a las penalidades que -a su juicio- se deberían aumentar ante una violación, Urruticoechea dice:

”El contexto es mucho más amplio. Cuando a mí me preguntan sobre las causales del aborto, me indican que hay una definición más emocional, que tiene relación con el crimen de la violación”.

”Frente a eso yo respondo que es un crimen vulgar, que debe ser el más condenable, incluso yo le subiría las condenas a ese crimen”, enfatizó.

Al profundizar en sus dichos y la razón de estos, dijo que: ”Lamentablemente esto provoca que una mujer aborte, pero ante el daño de la violación, ante el daño del aborto, lamentablemente no se cura la violación con el aborto. Eso es lo que yo dije y lo mantengo”.

Ministra de la Mujer responde

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió a los dichos del diputado Urruticoechea y manifestó su malestar vía su cuenta oficial de Twitter.

”Las mujeres somos personas, no objetos a los que se les ”des-hace” algo”, fueron algunas de sus declaraciones.

Desde cualquier posición ante los derechos sexuales y reproductivos, lo mínimo es que un legislador maneje conceptos básicos. Básicos como que las mujeres somos personas, no objetos a los que se les “des-hace” algo. https://t.co/JceqCqR5N3 — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) September 28, 2022

En respuesta a Orellana, el diputado la acusó de ser ”una persona que está totalmente ideologizada y que está a favor del aborto”.