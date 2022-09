Misión Dart: Así fue el impacto de la nave espacial contra el asteroide Dimorphos

Una nave espacial de la NASA se ha estrellado exitosamente contra el asteroide no peligroso Dimorphos, en la primera prueba de la humanidad para la defensa planetaria.

Luego de 10 meses volando por el espacio, la Prueba de Redirección Doble de Asteroides de la NASA (DART) -la primera demostración de tecnología de defensa planetaria del mundo- impactó con éxito contra su objetivo este pasado lunes; siendo el primer intento de la agencia de mover un asteroide en el espacio.

¿Cuál es el objetivo? La misión DART busca demostrar que la trayectoria de un asteroide sí se puede cambiar utilizando un impactador cinético.

En este caso y para dar un ejemplo de tamaño, una nave espacial del tamaño de una máquina expendedora se estrelló deliberadamente contra un asteroide del tamaño de un estadio a 14 000 mph (22 500 km/h).⁣

De esta forma, la NASA demostró que el impacto cinético es una tecnología viable que podría implementarse en el futuro para evitar que un asteroide amenazante golpee la Tierra, en caso de que se descubra.

Aunque, de todas formas, la NASA no ha encontrado amenazas de asteroides para la Tierra durante los próximos 100 años.

El control de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, EE.UU; anunció el impacto exitoso a las 8:14 p.m, horario chileno.

El centro de comando de la misión se llenó de saltos de alegría, emoción, y aplausos por parte de todo el equipo quienes se abrazaban con fuerza, ¡la misión fue todo un éxito!

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022