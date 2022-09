Presidente Boric habló sobre el plebiscito con CNN en inglés: “No puedes ir más rápido que el pueblo”

La visita del presidente Gabriel Boric a los Estados Unidos estuvo marcada por una agenda ocupada, la cual incluyó una participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuniones bilaterales con múltiples mandatarios, y encuentros con gigantes económicos para potenciar la inversión en nuestro país. En medio de ese itinerario, Boric también le dio una entrevista a CNN International, en donde volvió a reflexionar sobre el resultado del plebiscito constitucional de salida que dio por ganadora a la opción ‘Rechazo’.

En una de sus respuestas en inglés, el mandatario le dijo a la entrevistadora Christiane Anampour:

“Una de las primeras lecciones que tenemos que sacar es que no puedes avanzar más rápido que el pueblo. Pretender que estás ‘adelantado a tu tiempo’ es una forma elegante de decir que estás equivocado, al menos yo lo veo así. La gente de Chile nos dijo que quiere cambios, pero también quieren mantener lo ganado en las últimas décadas. Sabemos que los cambios no se consiguen de la noche a la mañana. Tenemos que ir más lento, y eso está bien. Vamos a lograr un nuevo acuerdo constitucional, será un poco más lento de lo que nos habría gustado, pero así es la democracia”.

El presidente Boric tocó varios otros temas (en estos casos, en español y con la ayuda de un traductor), incluyendo el rol que jugaron los Estados Unidos en el Golpe Militar del 73. Al ser consultado si ‘esperaba una disculpa’ de EEUU, Boric dijo que hay que saber ‘dar vuelta la página’, pero agregó:

“Creo que sería muy bueno que Estados Unidos reflexione en cuanto a su conducta ¿Ha contribuido a mejorar la democracia? No me parece”.

En la entrevista, el mandatario también se refirió a sus temas de Salud Mental, con referencia a su Trastorno Obsesivo Compulsivo, aseverando que “la salud mental debe dejar de ser tabú”, y también sentenció que un verdadero demócrata jamás puede creer que tiene “la verdad máxima”.

Incluso hizo frente a su rumoreado fanatismo por Taylor Swift. Puedes ver varios videos de la entrevista a continuación:

