Fiscalía de Nueva York demandó a Donald Trump, sus hijos y empresa por fraude

Este miércoles, la Fiscalía de Nueva York presentó una amplia demanda en contra del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), sus tres hijos mayores (Ivanka, Eric y Donald), y su empresa Organización Trump, por adquirir préstamos fraudulentos, beneficios de seguros y pagar impuestos bajos.

La fiscal, Letitia James, aseguró que Trump cometió un ”fraude fiscal” que se extendió a todos los aspectos de los negocios Trump por más de una década; entre ellas, sus numerosas propiedades y campos de golf.

En la demanda de más de 200 páginas, se evidencia que la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales, puesto que infló el valor de sus propiedades mediante tasaciones engañosas.

“Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump. él mismo”, explica la demanda.

De esta forma, el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de Trump y una restricción a su compra de inmuebles en comerciales en el próximo lustro.

La Fiscal James comunicó la acción judicial mediante un hilo de tweets en su cuenta oficial, donde explicó las razones detrás de la demanda.

”Hoy, presenté una demanda contra Donald Trump por participar en años de fraude financiero para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a la Organización Trump.

No hay leyes separatistas para las personas en esta nación: los ex presidentes deben cumplir con los mismos estándares que los estadounidenses comunes”, sentenció James.

Agregando que encontraron como responsables a Trump, su familia y la Organización Trump de usar activos fraudulentos y engañosos unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales.

”Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros”, señaló la fiscal.

