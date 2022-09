El suizo deja atrás un exitosa carrera con 103 títulos en la ATP.

Adiós a “Su majestad”. Roger Federer anunció su retiro del tenis tras una exitosa carrera luego de más de 24 años como profesional.

Uno de los más grandes tenistas de la historia, si es que no es el más grande, anunció que se retirará del tenis profesional, en medio de un difícil momento en lo físico, donde las lesiones le han pasado la cuenta los últimos años

Ganador de 103 títulos profesionales con 20 títulos de Grand Slam incluidos, Roger Federer se convirtió en una verdadera leyenda viviente del deporte a nivel mundial y en un referente para todo el mundo por su gran talento en la cancha.

“De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. . Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes”, comenzó diciendo Federer por medio de un comunicado.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. tengo 41 años He jugado más de 1500 partidos en 24 años”, continuó el Suizo.

De esta forma, Federer anunció que su carrera llegará a su fin en pocos días más. “El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva”.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira”, anunció “Su Majestad”.