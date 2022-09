Ex presidente Piñera critica al Gobierno: “Se dedicó demasiado a la campaña del Plebiscito y descuidó las preocupaciones de la gente”

“No podemos repetir los gruesos errores que se cometieron con la Convención que fracasó”, afirmó Piñera.

En conversación con Meganoticias, el expresidente Sebastián Piñera criticó la gestión del gobierno de Gabriel Boric.

El ex presidente, que se mantenía en silencio desde el pasado 11 de marzo cuando salió de La Moneda, entregó sus primeras declaraciones a Meganoticias y afirmó que rechazó la propuesta de Nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.

“Yo creo que la propuesta de la Convención no solamente se caracterizó por los escándalos y excesos de algunos convencionales, también en el fondo era una muy mala propuesta que dividía al país, que no ponía las prioridades de la gente en primer lugar, que daba una democracia bastante caótica”, explicó Piñera. Asimismo planteó que: “Era una muy mala propuesta, muy mala para Chile, para su futuro, y por eso yo voté Rechazo”.

El mandatario, consultado por Juan Manuel Astorga por su silencio en medio de la campaña del plebiscito, afirmó que: “Yo creo que era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente. En cierta forma me pronuncié. Cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición, que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades, y que no debía ser partisana“, deslizó.

Sobre el actual gobierno, Piñera fue muy crítico con la posición del gabinete de Gabriel Boric y declaró que: “Sé lo que es gobernar, es muy difícil. Pero yo si pudiera darle un consejo (al Gobierno), con humildad, es que el Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el Plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente”.

En esa línea, el ex mandatario argumentó que: “La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas, y yo creo que el Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar“, añadió.