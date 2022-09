Comunidades israelitas repudian al Gobierno chileno tras negarse a recibir a su embajador

Para la jornada de hoy estaba fijada una reunión a las 10:00 hrs entre el Presidente de la República y el representante de la comunidad israelí, Gil Artzyeli. Sin embargo, La Moneda suspendió la cita cuando el diplomático ya se encontraba en el Palacio, provocando la molestia transversal de la comunidad israelí.

El representante y embajador de Israel en Chile, Gil Arzyeli, iba a asistir hoy a La Moneda para la entrega de sus cartas credenciales, pero el presidente Boric no aceptó su llegada.

Según fuentes de la embajada de Israel, aseguran que la reunión se canceló puesto que el Mandatario Boric tomó conocimiento de la muerte de un adolescente palestino de 17 años a causa de ofensivas por parte del ejército israelí en Cisjordania.

La encargada de emitir la decisión del presidente fue la Canciller Antonia Urrejola, un comunicado que generó ”mucha molestia en el Gobierno israelí”.

Es por eso que desde el Gobierno aclararon que ”no es que se le haya suspendido, sino que se le pidió postergar dado que ocurrió un incidente con niños en Gaza”.

Fue así que desde Cancillería, según informaciones recogidas por Ex-Ante, enfatizaron que ”se re agendó la presentación de cartas credenciales de Israel para la segunda semana de octubre porque hoy es un día muy sensible por la muerte de un menor en la Franja de Gaza”.

Desde la Comunidad Judía de Chile se manifestaron sobre la situación, escribiendo mediante su cuenta oficial de Twitter que: ”Frente a grave incidente diplomático en que presidente Gabriel Boric no recibió cartas credenciales de Gil Artzyeli, la Comunidad Judía expresa su repudio”.

Frente a grave incidente diplomático en que presidente @gabrielboric no recibió cartas credenciales de @Gil_Artzyeli , la Com. Judía, expresa su repudio. Es una ofensa a la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel. Esperamos rectificación del @GobiernodeChile @IsraelinChile

Por su parte, la Comunidad Chilena de Israel condenó la decisión del presidente Gabriel Boric, compartiendo un tweet oficial: ”Es intolerable que el presidente boicotee las relaciones bilaterales”, expresaron.

A las declaraciones se sumó el Comité Judío Americano, que señaló que ”Boric debe disculparse o arriesgar daños irreparables en la relación entre Chile e Israel, sus vínculos a la Comunidad Judía de Chile y la reputación global de su país”.

Unprecedented!

In violation of diplomatic protocol, 🇨🇱 President @GabrielBoric refused to accept the credentials of 🇮🇱 Amb. @Gil_Artzyeli.

Boric must apologize or risk irreparable harm to the 🇨🇱-🇮🇱 relationship, his ties to @Comjudiachile, and his country’s global reputation. https://t.co/xwCHj7g0Gb

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) September 15, 2022