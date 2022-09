Revolución Democrática pide al presidente Boric reintegrar al ministro Jackson al Comité Político

El presidente de la colectividad pidió al mandatario reintegrar al actual ministro de Desarrollo Social a su círculo de hierro.

Desde RD instaron al presidente Gabriel Boric a sumar al Ministerio de Desarrollo Social al Comité Político de La Moneda.

Luego de que el presidente Boric reordenara sus filas en el cambio de gabinete de la semana pasada, uno de los partidos que más expresó su molestia por el rebaraje del naipe ministerial fue Revolución Democrática.

Y es que en el Palacio de La Moneda la tensión tras el cambio en los ministerios se hizo sentir, luego de que Miguel Crispi (RD) abandonara la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y que Nicolás Cataldo (PC) llegara a ese cargo. Además, la llegada de figuras del Socialismo Democrático no fue la mejor de las noticias para el partido oficialista.

Juan Ignacio Latorre, presidente de la colectividad afirmó que para el Gobierno, Revolución Democrática sigue siendo un partido importante. Esto, luego de una reunión entre él y el presidente Gabriel Boric, quien le habría explicado el por qué de los cambios.

Por esto, Latorre pidió a Boric reincorporar al ministro Jackson al Comité Político. “Nosotros le presentamos la posibilidad que él evalúe, no necesariamente ahora, más adelante, la incorporación de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social, al comité político”, expresó.

Además, sobre esto, Latorre planteó que: “Eso quedó de evaluarlo, no hay una exigencia, no hay algo concreto”, aclaró el timonel de RD quien además pidió pasar la página tras el cambio de gabinete. “Estamos recién partiendo, llevamos recién seis meses, no nos quedemos en una pelea chica, sobre todo en esto, de las disputas de las parcelas de poder, del Estado como un botín”.