Teillier tras diálogo con el presidente Boric por fallida designación de Cataldo en Interior: “Me dijo cómo podemos compensar”

El timonel del PC desclasificó detalles de su reunión con el presidente Boric, que generaron tensión dentro de Apruebo Dignidad.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al fallido nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

El timonel del PC contó los pormenores del hecho que generó tensiones importantes dentro del oficialismo luego del cambio de gabinete del pasado martes, donde el presidente Boric realizó cambios en su equipo de gobierno tras el triunfo del rechazo en el plebiscito.

Según apuntó Teillier, este se reunió con el presidente Gabriel Boric, quien le explicó los motivos de los cambios, y de la decisión de no instalar a Cataldo en Interior.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Yo fui, él me recibió y expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero pensaba que no era para tanto, que no daba para que no fuera subsecretario“, expresó el timonel Comunista.

Una de las preocupaciones de mandatario eran la presiones ejercidas desde la oposición por la figura de Cataldo en Interior, que habría hecho “imposible de sostener” su nombramiento. “No lo iban a a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho incluso abandono de la sala en la Cámara de diputados y que no iban a dejar entrar al subsecretario, etcétera. Entonces eso era muy complicado“, afirmó Teillier sobre la conversación con el presidente Boric.

En ese sentido, apuntó que: “Yo entendí eso que dijo el Presidente, y él me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos, sino que se entienda que es una situación política incomoda“, detalló Teillier.

Asimismo, Teillier comentó que: “El dijo ‘yo de alguna manera tengo que ver esta situación porque yo soy el responsable, yo soy el responsable de los nombramientos. Creo que el Presidente fue hasta con una posición humilde y comprensible (…) Ya después de eso nos fuimos tranquilo, esperando lo que pasara. Y al otro día me llamó nuevamente y ahí se me dijo que Cataldo estaba ya listo en el cargo de la Subdere“.