Ministra Tohá critica a Guillermo Teillier: “No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo una crítica de las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

El presidente del Partido Comunista apuntó que se reunió con el presidente Gabriel Boric, quien le explicó los motivos de los cambios en el cambio de gabinete y de la decisión de no instalar a Nicolás Cataldo en Interior.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Yo fui, él me recibió y expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero pensaba que no era para tanto, que no daba para que no fuera subsecretario“, expresó el timonel Comunista.

En ese sentido, apuntó que: “Yo entendí eso que dijo el Presidente, y él me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos, sino que se entienda que es una situación política incomoda“, detalló Teillier.

Además, Teillier comentó que: “El dijo ‘yo de alguna manera tengo que ver esta situación porque yo soy el responsable, yo soy el responsable de los nombramientos. Creo que el Presidente fue hasta con una posición humilde y comprensible (…) Ya después de eso nos fuimos tranquilo, esperando lo que pasara. Y al otro día me llamó nuevamente y ahí se me dijo que Cataldo estaba ya listo en el cargo de la Subdere“.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó que: “No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo como pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo… cuál es la lógica que tiene“.

Asimismo, la titular de Interior respaldó la decisión del mandatario. “El Presidente de la República, cuando organiza su gabinete, tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario hasta que lo nombra definitivamente y eso fue lo que sucedió en este caso”.