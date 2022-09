Exconvencional Baradit confirma ”carrete” constituyente en hotel de Concepción: ”Había logrado pasar piola”

A casi 10 meses de la visita de la Convención Constitucional a la Región del Biobío, el ex redactor de la propuesta de nueva Constitución, Jorge Baradit, confirmó que, efectivamente, un grupo de ex convencionales protagonizaron una ”desenfrenada” fiesta en el Hotel de Pettra de Concepción.

Se trata de una información que difundió mediante su último libro, ”La Constituyente: Historia Secreta de Chile”, donde el escritor se refiere a una de las polémicas en las que se vio envuelta la Convención Constitucional en 2021.

Recordemos que, en noviembre del 2021, Radio Biobío reveló que miembros del organismo Constituyente realizaron una fiesta en la que habrían mantenido un comportamiento inadecuado, llegando incluso a nadar en la piscina del Hotel, la cual estaba cerrada, luego de consumir alcohol hasta altas horas de la noche.

Adicionalmente, la investigación también informó de algunos testigos, quienes relataron que los miembros de la Convención, incluso, se mostraron ”prepotentes” con el personal de lugar. Por ende, los empleados de seguridad debieron pedirles que se retiraran a sus respectivas habitaciones.

De esta forma, el artículo fue repudiado por el Colegio de Periodistas de Chile, quienes acusaron de ”difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos” que ”solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente el proceso constituyente”.

📢 Repudiamos difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente proceso constituyente. https://t.co/Q7tc6Hb6n9 — Colegio Periodistas de Chile (@ChilePeriodista) November 27, 2021

¿Qué confirmó Baradit?

En la página N° 104 de su nuevo libro, el escritor toca el tema de los desórdenes en el hotel, asegurando que, luego de reportarse el incidente en los medios: ”Repetí lo que me habían confirmado, que nada había ocurrido, que nadie del Colectivo Socialista había estado involucrado y que la ridiculez se descartaba sola cuando se planteaba que la propia Elisa Loncon se había bañado desnuda y borracha en la misma piscina”.

Sin embargo, luego de asistir a la sede del ex Congreso de Santiago: ”Me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola”

Agregando que: ”Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”.

De esta forma, el ex convencional Jorge Baradit, reveló oficialmente que el supuesto ”carrete” del que se les acusó a un grupo de ex convencionales, durante un viaje oficial del órgano redactor a Concepción, fue real.