Rey Carlos III en su primer discurso: “Prometo servirles con respeto, con lealtad y con amor mientras Dios me mantenga vivo”

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II este jueves, el Rey Carlos III asumió como monarca del Reino Unido.

El nuevo Rey entregó su primer discurso como líder de la corona británica y destacó que: “La reina Isabel vivió una vida muy buena, cumpliendo sus promesas y lloramos su muerte de una forma muy profunda. Aquella promesa de servicio de toda una vida la renuevo yo hoy”, asegurando su compromiso Mancomunidad de Naciones.

“Yo también me comprometo solemnemente a defender los principios de la Constitución y ponerlos a la cabeza de nuestra nación. Prometo servirles con lealtad, respeto y amor. Así como la Reina estaba totalmente dedicada, yo ahora me comprometo solemnemente durante el tiempo que Dios me mantenga vivo, a mantener esos principios constitucionales”, expresó el nuevo monarca, que aprovechó de despejar cualquier rumor de abdicación.

Sobre el rumbo que tomará ahora su vida, Carlos III declaró que “mi vida va a cambiar ahora que asumo mis nuevas responsabilidades. Ya no va a ser posible dedicar tanto tiempo y energía en las organizaciones benéficas que tanto me importan”.

Además, destacó el rol de la Reina Consorte, Camilla Parker-Bowles. “Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camilla, nos casamos hace 17 años y ahora se convierte en la Reina consorte, y cuento con ella enormemente. Sé que estará a la altura de las responsabilidades que le esperan”.

Además, tuvo palabras para el príncipe Harry y Meghan. “Quiero expresas mi amor por Harry y Meghan y que sigan su vida en el extranjero”.

Al mismo tiempo, confirmó que el Principe William ahora tomará su antiguo título. “Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales a William. William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo”.

Finalmente, recordó a la Reina Isabel: “A mi querida mamá, conforme inicias tu viaje para encontrarte con mi querido papá, gracias por todo tu amor y tú devoción, y que los vuelos de los ángeles te lleven al descanso. En una semana nos uniremos para enterrar a mi querida madre, recordemos la luz de su ejemplo. En nombre de toda mi familia solo puedo ofrecer el mayor de los agradecimientos por sus condolencias y todo su apoyo”.