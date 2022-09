‘Years And Years’: La ‘predicción’ de la exitosa serie sobre la muerte de la Reina Isabel II

La Reina Isabel II falleció esta jornada a los 96 años en Escocia.

El mundo siente los efectos de la muerte la Reina Isabel II, monarca de Inglaterra desde hace 70 años y una de las figuras más reconocidas en el escenario sociopolítico mundial.

Uno de los principales videos que se han viralizado durante la jornada, es el de una escena de la serie “Years and Years” donde se “predijo” la muerte de la Reina Isabel II en el año 2022.

Al principio del clip, se puede escuchar como miles de personas gritan “God Save the King” haciendo alusión a la muerte de la monarca Recordemos que Carlos III asumió el reinado del Reino Unido esta jornada, por lo que ahora, no seguirá siendo “God Save the Queen”, el grito popular donde se alaba a la difunta Reina.