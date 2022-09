Reina Isabel II: Las reacciones de los líderes mundiales a la muerte de la monarca

Durante la tarde de este jueves 8 de septiembre, la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real dio a conocer que la Reina Isabel II murió en Balmoral, Escocia, a los 96 años de edad.

Ante la noticia, la cual mantiene conmocionada a todas las naciones, los líderes del mundo se han pronunciado emitiendo comunicados de pésame por la reina.

”Su Majestad la Reina Isabel II fue más que una monarca. Ella definió una era. Las siete décadas de su reinado histórico fueron testigos de una era de avance humano sin precedentes y la marcha hacia adelante de la dignidad humana”.

“El reinado histórico y excepcional de la reina Isabel dejó un tremendo legado de paz y prosperidad en Gran Bretaña, su liderazgo y diplomacia imperecedera garantizaron y promovieron alianzas con Estados Unidos y otros países del mundo”, agregó Trump.

”Guardo el recuerdo de una amiga de Francia, una reina de corazones que marcó para siempre su país y su siglo”

Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle.

