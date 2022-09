El primer comunicado oficial del Rey Carlos, hijo de la difunta Reina Isabel II

La noticia de la muerte de la Reina Isabel II ha dado la vuelta al mundo, y la cuenta de oficial de Twitter de la Familia Real fue la primera en dar aviso de su fallecimiento.

”La reina falleció pacíficamente en Balmoral esta tarde”, dijeron. ”El Rey y la Reina Consortes se mantendrán en Balmoral durante esta tarde y regresarán a Londres mañana”.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

