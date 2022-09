Guillermo Teillier se abre al diálogo con el Partido Republicano para definir futuro del proceso constituyente

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al transversal triunfo del Rechazo en las pasadas elecciones del Plebiscito Constitucional. Una instancia en que los resultados fueron claros; con un 61,86% de los chilenos que optaron por rechazar la propuesta emanada de la Convención, mientras que un 38,14% votó por aprobarla.

Con estos resultados, se ha comentado ampliamente sobre un gran fracaso en la administración del Presidente Gabriel Boric, así como también para los partidos oficialistas que comparten la postura del Gobierno.

Ante esto y durante la jornada del comité político en La Moneda, el presidente del PC respondió acerca las autocríticas que hace su partido frente a la derrota, asegurando que tienen muchas pero que estas son privadas:

”Tenemos muchas lecciones, pero esa autocrítica la vamos a hacer internamente y la vamos a dar a conocer una vez que la tengamos colegiada, porque yo no puedo arrancarme por los tarros”, declaró.

Partido Comunista dispuesto al diálogo

En esa línea y respecto de los acuerdos que el Gobierno busca concretar con todos los partidos en el Congreso, Teillier apuntó a que el Partido Comunista está en disposición de dialogar con sus pares. ”Vamos a estar en todas las conversaciones, no se preocupen tanto por el PC”, dijo.

Además, sobre las discrepancias existentes entre comunistas y republicanos dijo: ”Primero, no me confundan con el Partido Republicano, me cae como patada en la guata, pero vamos a estar todos dispuestos a conversar con todos”, destacó.

”Incluso con el Partido Republicano, si es que se sientan mañana a lo que ha convocado el Presidente”, concluyó.

Sobre al desarrollo del proceso constitucional, Teillier dijo que ”el proceso sigue y vamos a ver ahora cómo, esa es la discusión. El acuerdo es sobre cómo se materializa ese proceso y nosotros vamos a estar en esa discusión”, agregando que ”yo creo que esto se está fraguando entre hoy y mañana, no más. No el acuerdo, sino la forma en cómo vamos a discutir”, concluyó. Puesto que los acuerdos se ven en el Congreso.

Finalmente, comentó que para el PC ”los mínimos son ojalá los máximos; que estén todos representados, que no dejemos de lado a los independientes y que tampoco borremos una realidad. Algunos quieren borrar que en Chile existen pueblos originarios. Y con paridad absoluta”.

Teillier valora voto obligatorio

Sobre la implementación del voto obligatorio en el Plebiscito, una medida que no regía hace más de 10 años en Chile, Teiller enfatizó que: ”El voto obligatorio ya está y tiene que quedarse, porque además, sincera las cosas”.

Así, agregó: “De repente hay una votación y sale un gobierno con un 25% o un 30%. Entonces qué bueno que finalmente las cosas se empiezan a transparentar en nuestro país”.

“Esto ha sido una lección de democracia del pueblo de Chile. Lo queramos o no, nos duela o no. Pero al fin se abre esta compuerta y tenemos que aprender a cómo trabajar con ella”, cerró.