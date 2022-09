Presidente Boric tras triunfo del Rechazo: “Hay que escuchar la voz del pueblo”

Más de 13 millones de personas acudieron a las urnas hoy, donde más de un 60% de la ciudadanía decidió rechazar una Nueva Constitución.

El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al triunfo del ‘Rechazo’ por amplio margen en el plebiscito de salida.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario destacó que: “En Chile las instituciones funcionan”, agradeciendo a todas las instituciones que hicieron posible el proceso.

La primera lectura del presidente fue que “este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta. Así lo reconoce lo ha visto y reconocido el mundo entero. Debemos estar profundamente orgullosos. Quiero hacer un reconocimiento a todos y todas quienes participaron en este largo camino de décadas, estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano”.

Respecto de los resultados, donde más de 13 millones de personas votaron en las urnas, Boric expresó que: “El pueblo no quedó satisfecho con la propuesta de nueva Constitución que la Convención le presentó a Chile y decidió rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión exige a nuestras instituciones que trabajemos hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Que de confianza”.

Asimismo, el Jefe de Estado reiteró que: “Como presidente de la República, recojo con humildad este mensaje y lo hago propio. Hay que escuchar la voz del pueblo. No sólo este día, sino de todo lo acontecido de estos años intensos. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar continúa latente y no podemos ignorarlo” y agregó que es fundamental que “el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar a un lado”-

En relación con los pasos a seguir luego de este resultado electoral, el presidente confirmó que: “Llevaremos una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores para poder establecer cuál será el camino para establecer un nuevo proceso. Sabemos que los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional. Como Gobierno tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas en su vida diaria. “No partimos de cero, son muchos los acuerdos que hoy tenemos. Sabemos que en nuestra patria hay muchos”

Finalmente, el presidente confirmó un cambio de gabinete. “Hacer frente a los urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno, para enfrentar este periodo con renovados bríos”.