Andrés Tagle del Servel explica todo lo que tienes que saber sobre el plebiscito constitucional

Este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida en todo el país y en el extranjero.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle entregó la última información relevante de cara al plebiscito de este domingo.

El Servicio Electoral ya se alista para el plebiscito -con voto obligatorio- de este domingo 4 de septiembre, y respondieron todas las dudas de cara a esta importantísima elección, donde los chilenos y chilenas decidirán si es que aprueban o rechazan la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional.

Respecto de la hora para conocer una tendencia clara, el Servel afirmó que cerca de las 8 de la noche se podrá tener un dato un poco más claro “a menos que sea una cosa muy estrecha, menos Magallanes que está una hora antes. Si el resultado es muy estrecho, tendremos que contar hasta el último voto para conocer la tendencia”.

Además, informaron que a partir de las 6 de la tarde el Servel comenzará a entregar boletines respecto del proceso y destacó que: “Hay pocos datos que digitar y el proceso debiese ser muy rápido”.

¿Cuál será la pregunta que se plantea en la papeleta?

¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?

Sobre las multas para quienes no concurran a votar este domingo, el Servel contó que a aquellas personas que no emitan sufragio “les llegará una notificación del juzgado de policía local a quien no vaya a votar. Unos meses después del proceso le entregaremos como denuncia al juzgado de policía local la nómina de quienes no votaron”. Además, añadieron que: “Nos demoraremos 4 o.5 meses en eso. Una vez citadas las personas, el juzgado de policía local podrá recibir las excusas de todas las personas que no acudieron a votar. A quienes no van a votar por estar a más de 200 kilómetros, se le recomienda ir el 4 de septiembre a dejar la constancia en comisarías”

¿Y las personas que están fuera de Chile?

“Las personas pueden mostrar facturas, pasajes aéreos, copias de pagos de hoteles, etc. En el caso de quienes estudien fuera del país, pueden entregar información del centro de estudio”, expresaron.

Finalmente, es importante recordar los documentos necesarios para emitir sufragio este domingo. “Todos deben votar con cédula de identidad ya sea nacional o pasaporte. Ambos pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019. Son casi 3 años de vencimiento desde esa fecha”.