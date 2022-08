Confirmado: Joaquín Niemann abandona el PGA Tour y jugará en LIV Golf

El mejor golfista chileno de la historia no seguirá jugando en el PGA Tour tras aceptar la oferta por más de 100 millones millones de dólares.

Joaquín Niemann, el mejor golfista latinoamericano del momento firmará con LIV Golf según confirmó su agente durante esta jornada.

Tras semanas de especulaciones, la decisión de Joaquín Niemann ya se conoce. El talagantino firmará por alrededor de 100 millones de dólares con LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudita y que ya cuenta con varias estrellas del golf mundial.

Niemann, que terminó este fin de semana en la posición número 11 de la Fedex Cup, consagrando su mejor temporada, luego de haberse quedado con el Genesis Invitational y el lugar número 19 del ranking mundial, no seguirá en el PGA Tour.

Ante la arremetida de los “petrodólares” y la atractiva propuesta de la liga que compite con el circuito norteamericano, fue difícil para el jugador nacional decir que no, ya que hace semanas venían negociando su arribo a la liga.

“Irá pero aún no ha firmado”, confirmó hoy su agente Carlos Rodríguez, a The Associated Press.

Según distintas fuentes, el chileno llegaría a Boston dentro de las próximas horas y jugaría este fin de semana el torneo que desarrolla en esa ciudad.

Golf Fest confirmó también que: “Niemann, desde el próximo jueves, se sumará al field de las LIV Series en Boston, en la siguiente parada de este circuito en suelo estadounidense”, agregando que “con esta decisión, que el propio Joaquín comunicó al Tour en la noche del domingo, el austral renuncia a su pertenencia al PGA Tour, saliéndose también del equipo Internacional de la Presidents Cup y poniendo en duda su participación en campeonatos como los Majors e invitacionales a los que tenía derecho en su condición de figura en el circuito”, añadieron.