Artemis: la NASA cancela el lanzamiento del nuevo cohete a la Luna

La NASA suspendió el lanzamiento de su cohete más grande, el Space Launch System (SLS) como parte de la misión Artemis I; la primera en una serie de misiones aún más complejas para habilitar la exploración humana en la Luna y Marte.

El despegue con destino a la Luna estaba agendado para este lunes, desde Cabo Cañaveral, estado de Florida en Estados Unidos, pero el descubrimiento de fallas técnicas obligó la cancelación del histórico viaje, hasta nuevo aviso.

Este se trataba de un vuelo inaugural a modo de demostración y sin tripulantes a bordo, parte de la programación Artemis, pero se planean misiones aún más complejas donde contemplan que personas puedan vivir en la superficie lunar durante semanas a la vez.

Si bien el fallo decepcionó a cientos de miles de espectadores que se congregaron en las playas aledañas al lugar del despegue, para ver ascender al cielo al cohete más poderoso en 50 años, el administrador y astronauta de la NASA, Bill Nelson, dijo que un acercamiento cauteloso es la decisión correcta:

”Nosotros no despegamos hasta que sea correcto”, enfatizó. ”Y creo que esto es solo una ilustración de lo complicada que es esta máquina, un sistema muy complicado. Todo tiene que estar funcionando”

Según explicó la NASA mediante su cuenta oficial de Twitter: ”El despegue de #Artemis no sucederá hoy ya que el equipo se encuentra reparando un problema con una fuga del motor. Los equipos continuarán recopilando data, y los mantendremos actualizados sobre el horario del próximo intento”.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

