Apruebo vs Rechazo: Hombre en carreta atropelló a ciclista en medio de violentos enfrentamientos

Un violento altercado se vivió durante la tarde del pasado domingo en el centro de Santiago, entre calle Alameda y la Plaza Italia, luego de que se realizaran diversas movilizaciones por el Apruebo y el Rechazo, de cara el plebiscito del 4 de septiembre.

En los registros de video, luego de escuchar cómo los asistentes gritaban ”¡cuidado!”, se ve a un grupo de ciclistas -participantes de una actividad por el Apruebo- que fueron arollados por una carreta tirada por caballos, con una gran bandera chilena y con adherentes del Rechazo a bordo.

Además, se observa cómo las agresiones por parte de ambas bancadas electorales continúan, lanzándose piedras e incluso, se ve cómo adherentes del Rechazo fustigan a ciclistas con palos y latigazos.

Las imagenes han causado gran polémica, sobre todo porque, en el primer video, se puede apreciar cómo las personas a bordo de la carreta no se detuvieron para prestar atención a quienes resultaron arrollados. Al respecto, se cuestiona si hubo una intención de por medio.

Declaraciones de las víctimas

Iván Guajardo, profesor y ciclista atropellado por la carreta, señaló que ”A mí un caballo me pisó el cuello y siguió adelante, y la carreta me pasó por encima de la pierna. Eso no es un acto ni fortuito, ni una tragedia, ni nada que pudiera ser al azar. Es alguien que se metió entremedio de personas que iban en bicicleta, a pie, y en patines, a matar”.

Sin embargo, un hombre parte de las movilizaciones en carreta, aseguró que ”ellos nos agredieron primero, se pusieron a tirarnos piedras. El caballo se descontroló”.

Carabineros registra detenidos

El teniente coronel de Carabineros, Gerardo Aravena, declaró que el chofer a bordo de la carreta que atropelló a los ciclistas fue efectivamente detenido y trasladado hacia la 1º Comisaría de Carabineros para posteriormente comenzar las acciones legales ante los Tribunales de justicia.

Además, el teniente informó de una persona lesionada que tuvo que ser trasladada hasta la ex Posta Central.

”Durante la presente jornada se registraron diversos desplazamientos de personas en diferentes puntos de la Región Metropolitana. Uno de ellos, debidamente autorizado y denominado Por las tradiciones del campo chileno, se desplazaba por la Alameda en dirección al Oriente y al llegar a Avenida Portugal se enfrentan con aproximadamente un desplazamiento de 300 ciclistas, quienes lo hacían lo Alameda en dirección al Poniente, lo que genera un serie de agresiones entre los integrantes de ambas marchas”, explicó el teniente Aravena.

Agregando que: ”En estas circunstancias, por razones que se investigan, una carreta atropella a ciclistas que se encontraban en el lugar. En forma inmediata, Carabineros interviene con la finalidad de evitar otras agresiones”.

Las autoridades se pronuncian

Ante esto, la ministra y vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tuiteó que ”no permitiremos este tipo de violencia”:

Repudiamos completamente los golpes con fusta ocurridos hoy en Stgo. Apoyaremos las investigaciones correspondientes deteniendo a responsables. Como @GobiernodeChile no permitiremos este tipo d violencia Llamamos a manifestarse sin agresiones, cuidar este proceso es tarea d tod@s — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 28, 2022

Asimismo, la diputada Emilia Schneider declaró que: “Los hechos ocurridos son gravísimos y deben investigarse ya. Los comandos del Rechazo deben hacerse cargo y pronunciarse porque sus adherentes golpean, azotan y atropellan a ciclistas por el Apruebo. No podemos guardar silencio ante este nivel de violencia. Cuidemos la democracia. Desde el Apruebo siempre hemos dado la cara y vamos de frente a la ciudadanía”.