Polémicas llamadas telefónicas de Llaitul sobre Boric: ”Es un convertido, se vendió”

Tras la detención y posterior formalización en prisión preventiva para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, han surgido evidencias de numerosas llamadas telefónicas que mantenía el imputado.

En un informe privado de la Policía de Investigaciones (PDI) y tras la interceptación telefónica que la policía mantenía sobre el celular de Llaitul, se dio cuenta de lo que conversó el líder de la CAM con su amigo Jorge Padilla. Una llamada que comienza trivialmente pero que se transforma en importantes declaraciones de Llaitul, una conversación que la PDI denominó de ”gran relevancia investigativa”.

Transcripción del llamado

De acuerdo a lo expuesto por La Tercera PM, la conversación telefónica se dio 4 días después de la segunda vuelta presidencial, con la victoria de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast.

Jorge Padilla: Ah, oye, ¿y tu caballito? Desapareció.

Héctor Llaitul: No, no lo he visto más a ese mar…., no sé qué hueá. Yo creo que donde andaba onda Boric y todo, marico…

Jorge Padilla: Ah, yo fui a votar por el Boric. No iba a dejar que salga el otro (José Antonio Kast).

Héctor Llaitul: Ah, pero es mejor el otro, es mejor.

Jorge Padilla: Bueno para ustedes, para ti allá.

Héctor Llaitul: Oye, acá nosotros tenemos miles de hueones como Kast, peores que Kast aquí.

Jorge Padilla: Sipo.

Héctor Llaitul: Kast, me cago de la risa de Kast. Hueón, si nosotros vivimos la dictadura militar, pu, Quijote.

Jorge Padilla: Sipo.

Héctor Llaitul: ¿Qué es Kast? Kast es un conch…, un pelele.

Ahora, si bien el presidente Boric se refirió en varias oportunidades hacia el pueblo mapuche, utilizaba el término ”wallmapu”, y no descartó el diálogo con quienes impulsan el conflicto territorial en la Macrozona Sur, es evidente en lo recogido por la PDI, que Llaitul nunca consideró los intentos del Ejecutivo. Para el 23 de diciembre de 2021, el líder de la CAM ya advertía que no se adhería al gobierno de Boric.

Héctor Llaitul: Ese hueón del guatón cu… del Boric. Ese hueón si que le tengo mala, porque va a ser un convertido cu….

Jorge Padilla: Qué opinai, no opiní.

Héctor Llaitul: No, ese hueón se va a vender, ya se vendió ese con…., aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mi, acuérdate hueón.

Jorge Padilla: Acuérdate que cuando andabai con la (Michelle) Bachelet, igual tu andabai atrás pegadito a la Bachelet po hueón.

Héctor Llaitul: No, nunca he andado detrás de los cu… yo, nunca compadre. Si la Bachelet y el Aleuy me pusieron el caso Huracán por hermano hueón.

Jorge Padilla: Sí.