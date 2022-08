Michelle Bachelet confiesa presiones para no publicar informes sobre DD.HH en China

La ex presidenta de Chile confirmó que las presiones para no publicar informes sobre China en materia de DD.HH han sido “fuertes”, pero que eso no la impedirá de publicarlos.

La ex presidenta y Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH, Michelle Bachelet, afirmó que ha recibido fuertes presiones por los informes sobre China.

Tras el controvertido viaje que realizó al gigante asiático, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recibido fuertes presiones para evitar publicar ciertos documentos sobre la situación humanitaria en China. La ex presidenta de Chile, eso sí, afirmó que eso no será un impedimento para divulgar estos informes.

Los documentos se centran en la situación de los Derechos Humanos de los “uigures“, una minoría asentada en la provincia de Xinjiang, y que el Gobierno chino ha reprimido por años. Las autoridades consideran que es un “criadero de extremistas”, a tal punto que en el año 2018 se descubrió campos de internamiento para su reeducación.

La ex presidenta Bachelet afirmó que recibió una carta firmada por cerca de 40 países para que no publique el informe que su oficina prepara hace un tiempo sobre esta situación. Su elaboración se retrasó cuando el Gobierno de China aceptó que la Alta Comisionada visitara el país en mayo pasado.

Según la ex mandataria, la visita era una prioridad, ya que era la oportunidad única para poder ver en carne propia lo que sucede en China y así tener un contacto directo con los familiares de los afectados.

Bachelet tuvo “una enorme cantidad de reuniones” con representantes de países que pidieron publicar el informe, algo que prometió hacer antes de concluir su mandato como Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo que finaliza el 31 de este mes de agosto.

“Los asuntos (que contiene el informe) son graves y son analizados a fondo”, adelantó Bachelet, quien afirmó que que “las presiones no definirán como serán las cosas“.