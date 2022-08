Diputado republicano se cuadra con Gonzalo de la Carrera tras acusaciones de fraude: “Lo apoyamos completamente”

El diputado Juan Irarrázabal del Partido Republicano respaldó a Gonzalo de la Carrera tras sus polémicos dichos donde acusaba de fraude electoral por parte del Servel.

Tras las declaraciones de Gonzalo de la Carrera vía Twitter, el diputado fue ampliamente criticado desde distintos sectores, pero fue respaldado por sus colegas del Partido Republicano.

El diputado Juan Irarrázaval aseguró que Gonzalo de la Carrera tiene una estilo propio “para hacer las cosas” y agregó que “en temas de fondo estamos de acuerdo”. En conversación con T13, reforzó los cuestionamientos al órgano electoral y afirmó que esas críticas van a permitir tener más apoderados de mesa de cara al plebiscito.

Consultado si es que compartía los cuestionamientos del diputado de la Carrera, Irarrázabal afirmó que este “tiene su propio estilo para hacer las cosas, uno puede compartirlo o no, pero en temas de fondo estamos de acuerdo”. Además, agregó que: “La gestión del Servel ha sido completamente desastrosa no por este punto en particular sino en general, sino piense en la rendición de cuentas de Karina Oliva, la junta de firmas del notario muerto, ahora la designación de los vocales. Todo lo que pasa en el Servel tiene ruido, lamentablemente no es la institución seria que era hace un tiempo. Por eso nosotros estamos vigilantes al respecto”

Respecto de los detenidos desaparecidos, el compañero del diputado de la Carrerra fue claro. “Sobre la publicación de Twitter de Gonzalo, nunca hubo ánimo de él y así lo acaba de aclarar en una declaración de referirse a detenidos desaparecidos. Era simplemente en su modo irónico, su sarcasmo, referirse a los votantes que han fallecido y que mágicamente pueden votar. Ojalá que no voten, entre comillas, para que no se deslegitime la elección”.

En relación con una posible incomodidad dentro de la bancada republicana sobre estos dichos, Irarrázabal deslizó que: “En cuestiones de formas tenemos distintos estilos, nos respetamos unos a otros, pero en esta pasada apoyamos completamente a Gonzalo de la Carrera”.