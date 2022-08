Boric arremete contra la derecha y sus críticas al Servel: ”Intentan deslegitimizar la democracia”

El presidente Gabriel Boric cuestionó a la derecha por las críticas que han emitido contra el Servicio Electoral (Servel) de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Recordemos que, durante las últimas semanas, algunos parlamentarios de la oposición han impulsado una lista de cuestionamientos y discusiones al ente fiscalizador, como por ejemplo, la aparición de nombres de personas fallecidas en los padrones electorales.

Ante esto, el Mandatario se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter la noche del pasado jueves, y defendió al Servel: ”Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia”, twitteó.

Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia. Como Gobierno apoyaremos firmes nuestra institucionalidad electoral. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 19, 2022

En un segundo tweet, Boric enfatizó que el voto en el plebiscito constitucional será obligatorio: ”Recuerda revisar tu local de votación en Servel.cl y que el voto en esta elección es obligatorio, porque es un derecho y a la vez un deber. Todos somos protagonistas de la historia que estamos escribiendo. Seguimos!’.

Recuerda revisar tu local de votación en https://t.co/nAyYD6b1v9 y que el voto en esta elección es obligatorio, porque es un derecho y a la vez un deber. Todos somos protagonistas de la historia que estamos escribiendo. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 19, 2022

Pero sus declaraciones no terminaron ahí, puesto que en medio de su gira por el centro sur de nuestro país, el Ejecutivo aprovechó para complementar sus dichos con respecto a las declaraciones hacia el Servel que acusan un posible fraude electoral en el plebiscito de septiembre.

”Hay un sector de la derecha que está, como lo decía antes, siguiendo el manual tradicional de quienes no confían y quienes no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si es que estos resultados no les favorece”, afirmó el mandatario, especialmente por los dichos de Gonzalo de la Carrera.

Asimismo, agregó que: “Esta es una cuestión muy típica: lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en Estados Unidos. Lo hacen permanentemente. Nosotros no nos sorprendemos”, apuntó.